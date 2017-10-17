Консейсау: «Мы знаем, как силён „Лейпциг“. Видели это в их матче с „Боруссией“»

Наставник «Порту» Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от выездной игры с «Лейпцигом» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов:

«Наш соперник не имеет большого опыта в Лиге чемпионов, но это команда, которая в прошлом сезоне заняла второе место в Бундеслиге. Мы знаем, насколько они сильны. Мы видели это по их матчу с „Дортмундом“. Нас ожидает непростой поединок против сильного оппонента.

Но мы проанализировали игру „Лейпцига“ и планируем ослабить их сильные стороны. Игроки „Порту“ знают, что нужно сделать, чтобы добиться победы».

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