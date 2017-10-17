Жардим: «Если „Монако“ хочет выйти в плей-офф ЛЧ, нужно побеждать „Бешикташ“»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим подчеркнул, что его команде необходимо победить «Бешикташ» в домашнем матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов:

«„Бешикташ“ – очень классная и опытная команда, в которой есть много таких хороших игроков, как Адриано, Пепе и Куарежма. Может быть, они не очень хорошо идут во внутреннем чемпионате, но они лидируют в группе Лиги чемпионов. И нам необходимо побеждать „Бешикташ“. Если мы хотим выйти в плей-офф ЛЧ, то нам нужно взять эти три очка».

Напомним, в первом туре группового этапа ЛЧ «Монако» сыграл вничью с «Лейпцигом» (1:1), а во втором поединке крупно уступил «Порту» (0:3).

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