Фернандиньо: «„Наполи“ показывает лучшую игру в Европе»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо заявил, что считает «Наполи» сильнейшим клубом в Европе.



«„Наполи“ в настоящее время показывает лучшую игру в Европе. Мне нравится смотреть матчи этой команды, время за просмотром пролетает очень быстро. Движение игроков „Наполи“ без мяча и их прессинг - высший класс. В этом можно увидеть влияние Маурицио Сарри, за что ему комплименты».



Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал предстоящую встречу с «Манчестер Сити».

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