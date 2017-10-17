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Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
21:45 сегодня Спартак М -:- Севилья
21:45 сегодня Марибор -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Манчестер Сити -:- Наполи
21:45 сегодня Фейеноорд -:- Шахтер Дн
21:45 сегодня Монако -:- Бешикташ
21:45 сегодня РБ Лейпциг -:- Порту
21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Боруссия Д
21:45 сегодня Реал -:- Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
14:00 22’ Спартак М (до 19) 0:1 Севилья (до 19)
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Еленцева: «О кадровых изменениях пока говорить рано»

сегодня, 13:59

Новый президент «Торпедо» Елена Еленцева заявила, что пока рано говорить о кадровых изменениях в клубе. 

«В настоящий момент я еще не вступила в должность президента „Торпедо“, об этом будет объявлено позже, после завершения всех необходимых юридических процедур. О кадровых решениях внутри клуба также пока говорить рано, все развернутые комментарии будут возможны после официального вступления в должность».

Сегодня вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев уже успел раскритиковать назначение Елены Еленцевой на пост президента клуба. 

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