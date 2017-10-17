Еленцева: «О кадровых изменениях пока говорить рано»

Новый президент «Торпедо» Елена Еленцева заявила, что пока рано говорить о кадровых изменениях в клубе.



«В настоящий момент я еще не вступила в должность президента „Торпедо“, об этом будет объявлено позже, после завершения всех необходимых юридических процедур. О кадровых решениях внутри клуба также пока говорить рано, все развернутые комментарии будут возможны после официального вступления в должность».



Сегодня вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев уже успел раскритиковать назначение Елены Еленцевой на пост президента клуба.

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