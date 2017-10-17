Шекспир: «После пинка под зад Марез отлично проявил себя на тренировках»

Главный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир подвёл итоги матча 8-го тура АПЛ против «Вест Бромвича» (1:1), в котором забитым мячом отличился полузащитник «лис» Рияд Марез:

«Я оставил Мареза в запасе на матч с „Борнмутом“, дал ему пинка под зад, и он стал отлично проявлять себя на тренировках.

Когда вы владеете мячом столько же, сколько сегодня владели мы, а затем пропускаете гол, невозможно не беспокоиться о том, как это влияет на футболистов. Но мы показали стойкость духа и заслуженно сравняли счёт.

Мы знаем, что нужно делать. Одна победа переместит вас на три-четыре места вверх, и это то, к чему мы сейчас стремимся».

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