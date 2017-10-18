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Джеко: «„Челси“ претендует на победу в Лиге чемпионов, а у „Ромы“ цели скромнее»

сегодня, 13:51
ЧелсиЧелси-:-РомаРома21:45 Не начался

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко в преддверии выездного матча с «Челси» назвал лондонцев претендентами на победу в Лиге чемпионов.

«У „Челси“ очень хорошая команда. Я смотрю АПЛ каждые выходные и в прошлом сезоне видел, что Конте поднял команду на другой уровень. Я был впечатлен. Кроме того, у „Челси“ в составе много фантастических игроков, так что никому не бывает просто на „Стэмфорд Бридж“. Они входят в число претендентов на победу в Лиге чемпионов.

Что касается „Ромы“, то мы не ставим такую цель. У команд разный класс, разные цели. Прежде всего, мы хотим выйти в плей-офф».

Ранее ожиданиями от матча поделился главный тренер «Челси» Антонио Конте.

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Все комментарии
Остапчук 67
сегодня в 14:25
И это говорит ведущий игрок клуба - позор.
"Рома" в этом сезоне не способна ни на что.
Klose_Miro
сегодня в 14:05
Что это за "скромные цели"? Наинголлан с наркоты слез, и перестал о требле мечтать?
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