Джеко: «„Челси“ претендует на победу в Лиге чемпионов, а у „Ромы“ цели скромнее»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко в преддверии выездного матча с «Челси» назвал лондонцев претендентами на победу в Лиге чемпионов.

«У „Челси“ очень хорошая команда. Я смотрю АПЛ каждые выходные и в прошлом сезоне видел, что Конте поднял команду на другой уровень. Я был впечатлен. Кроме того, у „Челси“ в составе много фантастических игроков, так что никому не бывает просто на „Стэмфорд Бридж“. Они входят в число претендентов на победу в Лиге чемпионов.

Что касается „Ромы“, то мы не ставим такую цель. У команд разный класс, разные цели. Прежде всего, мы хотим выйти в плей-офф».

Ранее ожиданиями от матча поделился главный тренер «Челси» Антонио Конте.

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