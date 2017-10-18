Рахимич - о ЦСКА: «В бой идут одни старики»

Бывший игрок ЦСКА Элвер Рахимич оценил расстановку сил перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем».

«Говорят, что у ЦСКА давно нет классного нападающего? Не знаю. Зато у нас есть Алексей Березуцкий или его брат Василий. Как говорится, в бой идут одни старики. В нашей команде всегда найдется человек, который забьет в нужный момент. Самое главное, чтобы мы добивались результата. А кто забьет и с каким счетом - это уже не имеет значения.

Думаю, смена поколений в ЦСКА проходит безболезненно. Судя по тому, что мы находимся в четырех очках от лидера в РФПЛ. Нас могут критиковать, но наши результаты говорят сами за себя.

Прогноз - любая победа ЦСКА, вне зависимости от счета. Самое главное - взять три очка».

Матч ЦСКА - «Базель» обслужит голландская бригада арбитров во главе с Бьорном Куйперсом.

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