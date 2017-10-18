Отаменди: «Гвардиола требует от иностранных игроков изучать английский язык»

Защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди рассказал о требованиях к игрокам со стороны главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.

«После матчей нужно обязательно принимать пищу всем вместе. Еда и правильный отдых очень важны, потому что у нас много матчей. Гвардиола очень придирчив к еде, а также он требует от всех иностранцев изучать английский язык, поскольку все тренировки ведутся на английском. В декабре у меня экзамен».

Ранее ходили слухи, что Гвардиола запретит игрокам «Сити» носить цветные бутсы.

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