Перес заявил, что не может представить чемпионат Испании без «Барселоны»

Президент «Реала» Флорентино Перес хочет и дальше видеть «Барселону» в чемпионате Испании.

Ранее ходили слухи, что каталонцы по итогам референдума о независимости могут перебраться в чемпионат Франции, Англии или Италии.

"Я не могу себе представить Испанию без Каталонии. Точно так же не могу представить чемпионат Испании без «Барселоны».

Перес выразил надежду, что вопрос Каталонии не отразится на выступлении сборной Испании.

«Лучшие игроки должны быть в сборной Испании. Несмотря на все случившееся, в национальной команде сохранилось единство и хорошая атмосфера».

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