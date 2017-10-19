Пономарёв: «В Швейцарии ЦСКА хоть бы вничью сыграть»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв после поражения московской команды от «Базеля» (0:2) в домашнем матче группового раунда Лиги чемпионов поделился впечатлениями от игры «армейцев»:

«Игра у „армейцев“ не получилась, честно говоря, не ожидал я увидеть то, что было на поле. Понтус Вернблум и Александр Головин к игре после травм готовы не были, центр поля мы проиграли сразу, а тот же Головин частенько пасовал назад. Команда не создавала остроты, пытаясь пробиваться через середину, ведь в основном ЦСКА атакует через фланги. Так что всё закономерно, „армейцы“, по сути, и голевых моментов не создали. Витиньо как-то потерялся. В целом, плохое впечатление оставил минувший матч.

В ответной игре стоит готовиться к чему-то худшему. С одной стороны, наши команды частенько в гостях играют хорошо, но с другой – „Базель“ здорово проявил себя в Москве, и велика вероятность, что не менее классно они проявят себя при поддержке собственных трибун.

Я иллюзий не питаю относительно ответной встречи, вничью бы сыграть, но и это будет сложно без атаки. Атаковать надо! Без этого как побеждать?! А атаковать некем, один Витиньо. Молодые ребята сегодня выходили со скамейки, но как-то не получается у них... Не знаю, может сразу их в бой нужно пускать. Ну что сегодня делал Георги Миланов?! Пускай лучше молодёжь пылит, получает шишки и набирается опыта. Но нападающих у нас давно нет, так и играем. Березуцкий забьёт – и вся команда сразу успокаивается, но нельзя так, нам нельзя успокаиваться и расслабляться».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте