Сухи: «Могли забить ЦСКА ещё больше»

Капитан «Базеля» и бывший защитник «Спартака» Марек Сухи прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в Лиге чемпионов.

«Да, я скучал по России и играм с ЦСКА. С „армейцами“ всегда была большая битва, борьба, главная игра сезона. Так что очень рад был приехать и опять сыграть с ЦСКА.

Мы рады, что не дали ЦСКА ни разу попасть в створ ворот. Наша команда старалась компактно играть в защите и закрывать центр поля, и у нас получилось это хорошо. У ЦСКА была возможность только в стенку сыграть, пройти дриблингом, и большого момента у них не было. Мы очень счастливы, и главное, что сами забили два гола. Могли забить еще больше.

Можно ли назвать „Базель“ фаворитом в борьбе за второе место? Впереди еще три тура. Думаю, сегодня мы сделали большой шаг, но теперь следующая игра очень важная. Чтобы иметь возможность занять второе место, надо дома тоже выигрывать.

Конечно, я смотрел вчера матч „Спартака“. Очень ребята порадовали. И игра была хорошая, и победа историческая. Так что мои большие поздравления „Спартаку“».

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