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Лига Европы 2017/2018, 3 тур
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20:00 сегодня Лугано -:- Виктория П
20:00 сегодня Вардар -:- Реал Сосьедад
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20:00 сегодня Остерсандс -:- Атлетик Б
20:00 сегодня Заря -:- Герта
20:00 сегодня БАТЭ -:- Кельн
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20:00 сегодня Коньяспор -:- Зальцбург
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20:00 сегодня Зюлте-Варегем -:- Витесс
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22:05 сегодня Шериф -:- Локомотив М
22:05 сегодня Фастав -:- Копенгаген
22:05 сегодня Вильярреал -:- Славия П
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Жезуш: «„Спортинг“ снова не уступил по игре одной из лучших команд планеты»

сегодня, 07:30
ЮвентусЮвентус2 : 1СпортингСпортингМатч завершен

Наставник «Спортинга» Жорже Жезуш после поражения в гостях от «Ювентуса» (1:2) подчеркнул, что у его команды были шансы на победу в матче группового раунда Лиги чемпионов:

«В таких командах, как „Ювентус“, есть футболисты, глядя на которых ты понимаешь, что они способны сыграть ключевую роль в решающие моменты. Так оно и было сегодня. Результат не был положительным для „Спортинга“, но мы снова не уступили по игре одной из лучших команд планеты. Мы ещё не вылетели из этого турнира.

Мы пропустили два гола, один из которых был после фантастического удара Пьянича, с которым ты ничего не можешь поделать, а второй был забит после того, как с ног сбили Кристиано Пиччини. Во втором тайме были промежутки, когда мы больше владели мячом, и мне казалось, что „Спортинг“ может и победить „Ювентус“.

Я должен поблагодарить своих футболистов за старание. Мы многое почерпнули от этих матчей в Лиге чемпионов. Конечно, с другим результатом мы бы уехали в более хорошем расположении духа, но у нас ещё есть ответная игра с „Ювентусом“ в Лиссабоне».

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Все комментарии
КЭТиК
сегодня в 07:45
Результат достойный, но не более того.
Василий 50
сегодня в 07:40
В таблицу коэффициентов очков игра не добавила.
Дмитрий Аександров
сегодня в 07:36
По счету проиграл.
Все остальное - пустые разговоры.
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