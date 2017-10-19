Роджерс: «Игра „Баварии“ не впечатлила. „Селтик“ мог бы и справиться с соперником»

После разгромного поражения от «Баварии» (0:3) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс отметил, что игра мюнхенской команды его не впечатлила:

«По правде говоря, я не впечатлён игрой соперников, мы могли бы и справиться с ними. Мы провели неплохой второй тайм и создавали опасность у чужих ворот. Но мы должны быть реалистами и понимать, с кем именно играем, учитывать уровень противника. Мы допустили несколько ошибок, но этот опыт поможет нам в будущем».

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