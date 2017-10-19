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Лига Европы 2017/2018, 3 тур
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22:05 сегодня Шериф -:- Локомотив М
22:05 сегодня Фастав -:- Копенгаген
22:05 сегодня Вильярреал -:- Славия П
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Роджерс: «Игра „Баварии“ не впечатлила. „Селтик“ мог бы и справиться с соперником»

сегодня, 05:58
БаварияБавария3 : 0СелтикСелтикМатч завершен

После разгромного поражения от «Баварии» (0:3) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс отметил, что игра мюнхенской команды его не впечатлила:

«По правде говоря, я не впечатлён игрой соперников, мы могли бы и справиться с ними. Мы провели неплохой второй тайм и создавали опасность у чужих ворот. Но мы должны быть реалистами и понимать, с кем именно играем, учитывать уровень противника. Мы допустили несколько ошибок, но этот опыт поможет нам в будущем».

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Все комментарии
Hayden
сегодня в 09:02
Мда Брендан,знатно у тебя подгорело.
weinmar
сегодня в 08:18
"... могли бы...", "... создавали опасность...", "... в будущем...", ну и вишенка на торте - счет на табло! Ваши слова, Mr. Rogers, не впечатляют еще больше! :D
Cules2013 ответил Die Roten
сегодня в 08:17
Die Roten:
чего же не справились что за детский сад после такого счета говорить такие слова
ой, да типичная трепотня ни о чём. сам на дух такое не переношу. не тренеры, а бабы базарные какие-то. Моуриньо тот вообще никогда не затыкается. Ну и Роджерс достойный продолжатель всяких троллоло.
Die Roten
сегодня в 08:07
чего же не справились
что за детский сад после такого счета говорить такие слова
DVOK68
сегодня в 07:53
Скоро игра в Глазго,справьтесь с Баварией там
)
удав
сегодня в 07:53
что в его понимании справиться?0-2 проиграть , а не 0-4?=)
Алсидес Гиджиев
сегодня в 07:52
    ermak6848
    сегодня в 07:18
    Брендан Роджерс!
    Как говорят в России " После драки кулакми не пашут...."
    Mr_Tim
    сегодня в 06:48
    Странное заява,. 3:0 влетели..
    Дмитрий Аександров
    сегодня в 06:32
    Что же тогда "Селтик" показал?
    Он проиграл команде, которая не впечатляет.
    Остапчук 67
    сегодня в 06:30
    "Бавария" не впечатлила, но три мяча пропустили.
    NGY
    сегодня в 06:24
    Молчал бы лучше в тряпочку....чем рот свой открывать...!

    Позорники..., лучше расскажи о ваших выступлениях в ЛЧ с топовыми командами и как вы меньше трех мячей глотнув не уходите с поля...!


    У себя в чемпионате рекорды ставите, а как поподаете с достойными командами в ЛЧ...вас рвут как тузик грелку...!
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