Симонян: «Искренне желаю ЦСКА выйти из группы в Лиге чемпионов»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян считает, что игрокам ЦСКА следует вычеркнуть из памяти вчерашнее выступление в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Базеля». «Армейцы» уступили со счетом 0:2.

«ЦСКА нужно как можно быстрее забыть о том кошмаре, который творился вчера, особенно в первом тайме. Им нужно это пережить и начать готовиться к следующим матчам, а критиковать и ругать их - это проще простого. К сожалению, такое иногда случается, и ни тренер, ни игроки не смогут вам ответить, почему это произошло. Это был не день армейского клуба.

У ЦСКА нет другого выхода, кроме как побеждать в оставшихся матчах. Все в их руках и ногах. Трудно прогнозировать, удастся ли им выйти из группы, но я им искренне этого желаю».

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