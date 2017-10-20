Матчи «Спартака» и ЦСКА в 3-м туре ЛЧ посмотрели почти 3 млн телезрителей

Матчи третьего тура Лиги чемпионов «Спартак» - «Севилья» (5:1) и ЦСКА - «Базель» (0:2) в России суммарно посмотрели почти 3 млн телезрителей, сообщили в пресс-службе телеканала «Матч ТВ».

Телеаудитория матча «Спартак» - «Севилья» в России составила 2 млн 160 тыс. человек. Показатели смотрения игры достигли доли 12,6% по России и 17% по Москве .

Телеаудитория игры «армейцев» по стране составила 2 млн 229 тыс. зрителей. Показатели смотрения достигли доли 11,5% по России и 17,5% по Москве.

Суммарная телеаудитория матчей «Спартака» и ЦСКА составила 2 млн 958 тыс. человек.

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