Поддубский: «2:0 - очень скользкий счет»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский в эфире канала «Наш футбол» подвел итоги матча 14-го тура Премьер-Лиги с «Уфой» (2:2).

«Результатом недоволен. Считаю, что счёт закономерен. В первом тайме преимущество было полностью наше, забили два гола. В перерыве, к сожалению, не достучался, что 2:0 — очень скользкий счёт. Пропустили во втором два гола. Что пошло не так? Потеряли концентрацию.

К матчу с „Динамо СПб“ в Кубке успеем восстановиться. Будем играть на победу».

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