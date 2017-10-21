Конте: «Игроки „Челси“ продемонстрировали умение сражаться и изменять ход матча»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал волевую победу своей команды над «Уотфордом» в матче 9-го тура АПЛ:

«Это было хорошее выступление, ведь мы позволили сопернику сравнять счет перед перерывом, а во втором тайме и вовсе уступали в счете. На тот момент наша уверенность пошатнулась.

Однако мои игроки продемонстрировали умение сражаться и изменять ход матча. Это было очень важно. Было непросто, ведь мы находимся в сложной ситуации, но наш дух не сломлен, а отношение к матчам правильное. Я доволен нашим выступлением».

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