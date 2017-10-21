Бартомеу: «„Барселона“ продолжит играть в испанской лиге»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу заявил, что каталонский клуб продолжить играть в Ла Лиге, поскольку руководство не хочет подвергать свою организацию любым рискам.

«Мы просим о диалоге и взаимном уважении. „Камп Ноу“ всегда будет местом свободы выражения, мы никому не позволим завладеть нашим гербом и флагом и не позволим себя использовать.

Мы не будем рисковать жизнеспособностью „Барселоны“ и ее участием в турнирах. Поэтому продолжим играть в испанской лиге. Мы хотим продолжить наши отношения с профессиональной футбольной лигой Испании».

Ранее ходили слухи, что «Барселона» сможет выступать в АПЛ, Лиге 1 или Серии А в случае отделения Каталонии.

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