Зидан: «Не считаю себя лучшим тренером мира»

Наставник «Реала» Зинедин Зидан не считает себя лучшим тренером мира. Об этом он сообщил на сегодняшней пресс-конференции.

«Я не считаю себя лучшим. Чувствую, что я работаю в лучшем клубе мира, вот и всё».

Зидан также прокомментировал неудачную игру «сливочных» на своем домашнем стадионе в последнее время.

«Нам нравится играть на „Бернабеу“, но да, если посмотреть на последние результаты, то они оставляют желать лучшего. Я особо не беспокоюсь на этот счет, так как уверен - мы справимся с этим».

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