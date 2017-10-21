Агент Габигола: «Габриэлю нужно больше игровой практики»

Агент Габигола считает, что его клиенту нужно больше игровой практики, чтобы засиять и показать истинную форму.



«Габриэль не может одну игру отыграть, а потом две-три сидеть на скамейке. Барбоса словно самолет, ему нужно постоянное движение, чтобы находиться в форме. Когда он переехал в Италию, у него не было даже возможности показать себя. Вот почему мы договорились с „Интером“ об аренде в „Бенфику“. Останется ли Габриэль в „Бенфике“? Все зависит от того, что он здесь сможет показать».



Ранее сообщалось, что Габигол отправился в аренду в «Бенфику».

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