Гвардиола: «Рад видеть, что „Ман Сити“ продолжает развивать свой победный менталитет»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу «горожан» над «Бернли»:

«„Бернли“ в нынешнем сезоне добивался великолепных побед. Мы снова здорово выступили. Во втором тайме мы играли потрясающе - взяли мяч под свой контроль, забили 2-й и 3-й мячи и сняли все вопросы об исходе матча. Я рад видеть, что мы продолжаем развивать свой победный менталитет.

Пенальти? Он был назначен по делу. Голкипер соперников задел ногу Бернарду Силвы, из-за чего тот упал».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте