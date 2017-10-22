Д. Санчес: «В матче с „Ливерпулем“ „Тоттенхэм“ будет играть на победу»

Защитник «Тоттенхэма» Дэвинсон Санчес заявил, что «шпоры» намерены взять 3 очка в матче 9-го тура АПЛ против «Ливерпуля»:

«Матч против „Ливерпуля“ будет очень особенным, ведь в составе обеих команд есть большие игроки, способные в одиночку выигрывать встречи.

Играть против „Ливерпуля“ будет тяжело, но мы настроены на победу, ведь мы хотим выступить не хуже, чем в матче с „Реалом“.

Самое важное - психология. Мы должны надеяться, что в следующем матче сыграем не хуже, чем в прошлом».

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