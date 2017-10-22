Венгер: «В „Арсенале“ выполняю миссию - пронести сквозь время клубные ценности»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, почему он не спешит уходить на пенсию:

«Я начал работать тренером в 33 года, поэтому тружусь на этом поприще уже 35 лет без перерывов. 35 лет абсолютной сосредоточенности и посвящения себя футболу. Почему я продолжаю этим заниматься? Потому что люблю это дело. Это работа, где я могу оказывать положительное влияние на жизни людей, на результаты, на ценности клуба, а клуб - это в первую очередь ценности, о чем мы часто забываем.

Я ощущаю себя так, будто выполняю миссию - пронести сквозь время клубные ценности, ведь за это клуб и уважают во всем мире».

Ранее Венгер заявил, что не знает, кто будет его преемником в лондонском клубе.

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