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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 9 тур
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Голландия. Эредивизие 2017/2018, 9 тур
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19:00 сегодня Анжи -:- Арсенал Т
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Украина. Премьер-Лига 2017/2018, 13 тур
19:30 сегодня Динамо К -:- Шахтер Дн
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Сарри: «Если я мог бы быть министром экономики, то Спаллетти - министром обороны»

сегодня, 09:34
НаполиНаполи0 : 0ИнтернационалеИнтернационалеМатч завершен

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри после матча 9-го тура Серии А против «Интера», закончившегося со счетом 0:0, прокомментировал слова наставника «нерадзурри» Лучано Спаллетти, который до поединка заявил, что Сарри уже мог бы стать министром финансов, если бы продолжил работать в банке. Сарри отметил отличную игру миланской команды в обороне.

«Слова Спаллетти? Если я мог бы быть министром экономики, то Спаллетти, судя по сегодняшней встрече, был бы министром обороны». 

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