Сарри: «Если я мог бы быть министром экономики, то Спаллетти - министром обороны»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри после матча 9-го тура Серии А против «Интера», закончившегося со счетом 0:0, прокомментировал слова наставника «нерадзурри» Лучано Спаллетти, который до поединка заявил, что Сарри уже мог бы стать министром финансов, если бы продолжил работать в банке. Сарри отметил отличную игру миланской команды в обороне.

«Слова Спаллетти? Если я мог бы быть министром экономики, то Спаллетти, судя по сегодняшней встрече, был бы министром обороны».

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