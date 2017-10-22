Свирков: «Манера общения Бубнова-тренера вызывала отторжение»

Известный в прошлом белорусский футболист Юрий Свирков вспомнил, как ему работалось в 1997 году под руководством тогда еще тренера Александра Бубнова, нынче работающего экспертом, в мозырской «Славии», которая в то время называлась МПКЦ (Мозырский производственно-коммерческий центр):

«Небезызвестный Александр Бубнов, возглавив „Мозырь“, начал подтягивать в команду россиян, с чем мы, местные, были не согласны. Было обидно, в частности, за нашего тренера, с которым мы пришли к первому чемпионству. И ситуация, я считаю, выглядела не совсем профессиональной, в том числе, и с моей стороны. С другой стороны, по-человечески, я тогда делал все правильно, как надо.

Что касается Бубнова-тренера, то я даже не готов обсуждать эту тему. Хотя, глядя на его нынешнюю аналитическую работу, могу заметить, что с ней он справляется прекрасно. Может, он и тогда обладал таким же аналитическим складом ума, но его манера общения вызывала отторжение, оттого мы его просто не слышали. Потому что он, придя в команду, одновременно выигравшую и чемпионат и Кубок страны, начал всех сходу критиковать».

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