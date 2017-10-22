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Гонтарь: «Добытое очко на выезде с „Рубином“ для „Динамо“ - хороший результат»

сегодня, 12:42
РубинРубин0 : 0ДинамоДинамоМатч завершен

Бывший вратарь «Динамо» Николай Гонтарь прокомментировал вчерашнюю встречу московского клуба с «Рубином». 

«Матч „Рубин“ – „Динамо“ закончился с нормальным результатом. Тактика на игру у москвичей была в основном играть от обороны и по возможности проводить быстрые контратаки. К сожалению, довольно высокий уровень брака не позволил эти атаки успешно заканчивать.

Ребята большие молодцы. Отлично сыграли в обороне. Особенно рад за Антона Шунина – он провёл блестящий матч во всех отношениях. Думаю, очко на выезде с такой командой, как „Рубин“, – это хороший итог.

Может, матч и не был полон красивых комбинаций, но это компенсировалось большим количеством борьбы и эмоций, что болельщикам всегда очень нравится. Были свои плюсы: „Динамо“ смогло не пропустить, хотя натиск со стороны хозяев был велик, особенно во втором тайме. Молодцы, что сыграли на ноль».

Ранее полузащитник «Рубина» Руслан Камболов заявил, что его команда наиграла на победу в матче с «Динамо»

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