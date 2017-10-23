Геррейру возвращается на поле спустя четыре месяца простоя

Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэль Геррейру впервые за четыре месяца включен в заявку команды на матч. Португалец может сыграть в завтрашнем поединке Кубка Германии с «Магдебургом».

23-летний бек в этом сезоне на поле еще не появлялся, он восстанавливался после перелома лодыжки, который заработал на Кубке Конфедераций в составе сборной Португалии.

В прошлом сезоне левый защитник сыграл за «шмелей» 35 матчей во всех турнирах, забив 7 голов и сделав 10 голевых передач.

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