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«Локомотив» обыграл «Краснодар» и вышел на 1-е место в таблице РФПЛ

сегодня, 21:23
ЛокомотивЛокомотив2 : 0КраснодарКраснодарМатч завершен

В матче 14-го тура РФПЛ «Локомотив» переиграл «Краснодар» и захватил лидерство в турнирной таблице РФПЛ, опережая «Зенит» за счет количества побед.

Москва, стадион «РЖД Арена».

«Локомотив» - «Краснодар» - 2:0 (1:0)
Голы: Ал. Миранчук 25, Фернандеш 85.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, И. Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Рыбус 77), Фернандеш, Фарфан, Тарасов, Лысов.
Главный тренер: Юрий Семин.

«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Петров, Газинский, Жоаозиньо (Лаборде 60), Перейра, Классон, Вандерсон (Подберезкин 65), Смолов.
Главный тренер: Игорь Шалимов.

Предупреждение: Тарасов 45.

Судья: Сергей Лапочкин.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

В другом матче тура ЦСКА и «Зенит» разошлись миром (0:0).

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Все комментарии
Vladimir808
сегодня в 21:55
Локо и преданных болел с заслуженной победой!!!
Респект главному Машинисту- Семину!!!
Паровозов ответил yk2ru
сегодня в 21:54
yk2ru:
Спартак обыграли случайно, не завались в штрафной Самедов, ничего бы не было.
4 штуки случайно не влетают .
RDeanW ответил Kuprin
сегодня в 21:54
Kuprin:
в конюшню в том сезоне тоже 5 от спартака влезло)))
Leha-ha50 ответил Skorp-winner
сегодня в 21:54
Skorp-winner:
не нужны эти миранчуги! центр поля у нас минимум 5 отличных игроков. Головин, Дзага, Зобнин, Кузяев и Глушаков! гы-гы
Я хоть и болельщик ЦСКА , но соглашусь с Черчесовым в том , что Алан - виртуальный игрок!!! Один , два матча и в лазарет, да и стареет парень и уж очень не стабилен.
ziborock ответил fczpkossidspb
сегодня в 21:54
fczpkossidspb:
Опять по каким-то своим меркам московским поставили локо на первое место,клоуны!)))
Локо - 9 побед!
Зенит - 8 побед!
Когда же вы, Питерские, за ум возьметесь?!
Влад Богатырёв
сегодня в 21:54
Вот в следующем туре и посмотрим кто-кого. Думаю, ничья будет))
Vladimir808 ответил 4ever Ars
сегодня в 21:53
4ever Ars:
Это все показывает только то, какие бездарные люди руководят российским футболом. При всех своих недостатках (а у кого их нет) Семин - отличный тренер, которому не давали в свое время работать. И случай не единичный, потому что большинство причастных к руководству российским футболом думает только о собственных амбициях, самоутверждении или личном обогащении. Грустно это все. А Локо молодец, удачи ему в ЛЕ особенно)
Полностью с Вами солидарен.
фанат джигурды
сегодня в 21:53
С Победой, Красно-Зеленые!!!!!!!!


Наш паровоз вперёд летит
Чемоданами запасся Зенит
yk2ru ответил Паровозов
сегодня в 21:53
Паровозов:
Верим в Палыча ! Уже обыграны - Спартак, Цска, Ростов, Краснодар. Ждем подарка и в матче с Зенитом .
Спартак обыграли случайно, не завались в штрафной Самедов, ничего бы не было.
ziborock ответил Footbolista
сегодня в 21:52
Footbolista:
В первом круге вроде не считаются личные встречи...может я не прав конечно...
Может и я не прав) Но когда же их считать?!
Red-green-Hooligans
сегодня в 21:52
Приятно конечно, что клуб держится в тройке, если честно ожидал такого только в следующем или даже послеследующем сезоне. Однако проигрывать аутсайдерам и середнякам (Тосно, Амкар, Уфа), теряя 9 очков - не очень похоже на чемпионский Локо, хотя это РПЛ посмотрим чем все кончится, по крайней мере, судя по таблице, продажи второго круга коням не будет как последние несколько сезонов, что отрадно))
Александр Светличный
сегодня в 21:52
СПАСИБО ПАЛЫЧУ И РЕБЯТАМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kuprin ответил spartach n1
сегодня в 21:52
spartach n1:
Shamil79 ответил Т34
сегодня в 21:52
Т34:
Мишане Боярскому большой привет от Юрия Павловича! Переехал он главного "фаворита" чемпионата и утер нос самому умному макароннику Манчини. Пусть Манчини почитает "Анну Каренину", паровоз прибывает к следующему туру. От позора только на рельсы.
Манчини уходит в АПЛ
fczpkossidspb
сегодня в 21:52
    ziborock ответил Ruslik1982
    сегодня в 21:51
    Ruslik1982:
    странная таблица на соццере ) у локо побед больше чем у зенита и он выше, у краснодара побед больше чем у спартака, но он ниже )
    Еще один))) Личные встречи в приоритете, Карл)
    Спартак - Краснодар 2:0
    Vladimir808 ответил spartach n1
    сегодня в 21:51
    spartach n1:
    Назначенного чемпиона сегодня лихо потеснили-неслыханное дело !
    Все идет по плану(
    фанат джигурды ответил gentlewolf
    сегодня в 21:51
    gentlewolf:
    Паравозы! Срочно скринить себе ТТ :)
    Я там пошутю кому-то!!!!!!
    игорь алексеев
    сегодня в 21:50
    Во, зенька уже второй!) А ведь уже кричали: "мы чемпионы, мы чемпионы!". Скоро опустится на свое привычное третье место, это вопрос только времени!))
    Footbolista ответил ziborock
    сегодня в 21:50
    ziborock:
    Откуда ж вы такие, люди же по моему уже все объяснили ниже! Может так дойдет: Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 3 тур Спартак - Краснодар 2:0
    В первом круге вроде не считаются личные встречи...может я не прав конечно...
    Шуnя771
    сегодня в 21:50
    В Питере Палыч познакомится с термином "железнодорожный тупик"! (хотя этого не желаю)
    фанат джигурды ответил sihafazatron
    сегодня в 21:50
    sihafazatron:
    за зенит негр бегает))
    За волейбольный из С-Пб- ДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    gentlewolf
    сегодня в 21:50
    Паравозы! Срочно скринить себе ТТ :)
    Shamil79 ответил VV V
    сегодня в 21:50
    VV V:
    17.1. Места команд в турнирной таблице в ходе чемпионата и по его итогам определяются по сумме очков, набранных во всех сыгранных матчах. 17.3. В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата определяются: - по наибольшему числу побед во всех матчах; - по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле); - по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; - по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах; - по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах. 17.4. При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой турнирной таблице определяются в дополнительном матче (турнире) между этими командами. Выписка из Статьи 4 "Регламента чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги": 4.5.1. Команды клубов, занявшие 15-е и 16-е места в итоговой турнирной таблице чемпионата 2017/2018, выбывают в ФНЛ. Команды, занявшие 13-е и 14-е места, играют по два переходных матча (дома и в гостях) с командами–участниками первенства ФНЛ, занявшими соответственно 4-е и 3-е места.
    - по результатам игр между собой....в этом году вынесли на первое место (что очень неправильно)
    Alex-96 ответил Ruslik1982
    сегодня в 21:50
    Ruslik1982:
    странная таблица на соццере ) у локо побед больше чем у зенита и он выше, у краснодара побед больше чем у спартака, но он ниже )
    При отсутствии личных встреч количество побед главное, а если между собой играли то личные встречи.
    Александр Светличный
    сегодня в 21:49
    КРАСАВЧИКИ ВЫ НАШИ! МЫ ПАРОВОЗЫ- МЫ ВСЕХ ПО ПОЛЮ ВОЗИМ! ВПЕРЕД ЛОКО!
    Т34
    сегодня в 21:49
    Мишане Боярскому большой привет от Юрия Павловича! Переехал он главного "фаворита" чемпионата и утер нос самому умному макароннику Манчини. Пусть Манчини почитает "Анну Каренину", паровоз прибывает к следующему туру. От позора только на рельсы.
    4ever Ars
    сегодня в 21:49
    Это все показывает только то, какие бездарные люди руководят российским футболом. При всех своих недостатках (а у кого их нет) Семин - отличный тренер, которому не давали в свое время работать. И случай не единичный, потому что большинство причастных к руководству российским футболом думает только о собственных амбициях, самоутверждении или личном обогащении.
    Грустно это все. А Локо молодец, удачи ему в ЛЕ особенно)
    romarez ответил spartach n1
    сегодня в 21:49
    spartach n1:
    Назначенного чемпиона сегодня лихо потеснили-неслыханное дело !
      RDeanW ответил VV V
      сегодня в 21:49
      VV V:
      Тогда ещё и Спартак с Краснодаром местами поменять надо, ведь у Краснодара 6 побед, а у Спартака 5. Исправьте.
      личные встречи на первом месте

      upd: это нововведение этого сезона, по просьбе краснодара. у них пригорело, что у них отжали бронзу в пользу цска при равенстве очков несколько лет назад, хотя в личных встречах у них было преимущество. в этом году добились своего и правила поменяли
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