«Локомотив» обыграл «Краснодар» и вышел на 1-е место в таблице РФПЛ

В матче 14-го тура РФПЛ «Локомотив» переиграл «Краснодар» и захватил лидерство в турнирной таблице РФПЛ, опережая «Зенит» за счет количества побед.
Москва, стадион «РЖД Арена».
«Локомотив» - «Краснодар» - 2:0 (1:0)
Голы: Ал. Миранчук 25, Фернандеш 85.
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, И. Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Рыбус 77), Фернандеш, Фарфан, Тарасов, Лысов.
Главный тренер: Юрий Семин.
«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Петров, Газинский, Жоаозиньо (Лаборде 60), Перейра, Классон, Вандерсон (Подберезкин 65), Смолов.
Главный тренер: Игорь Шалимов.
Предупреждение: Тарасов 45.
Судья: Сергей Лапочкин.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
В другом матче тура ЦСКА и «Зенит» разошлись миром (0:0).
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