Окружение Йерри Мины поставило ультиматум «Барселоне»

Джейр Мина, дядя и менеджер колумбийского защитника «Палмейраса» Йерри Мины, потребовал от «Барселоны», чтобы клуб быстрее определился с будущим его племянника.

«Палмейрас» договорился с каталонцами о продаже Мины, но сроки не оговаривались. Изначально «Барселона» собиралась купить Мину летом 2018 года, затем появилась информация, что колумбиец появится на «Камп Ноу» уже в январе. Ситуация до сих пор находится в подвешенном состоянии.

«Они не могут сомневаться. Если „Барса“ хочет купить Мину - отлично. Если нет - тоже не проблема, существует много других заинтересованных клубов. Мы уже полтора года в сомнениях, решите этот вопрос наконец! Иначе Мина уйдет в другую команду».

23-летний Мина является игроком сборной Колумбии, а также он ключевой футболист «Палмейраса», который выиграл последний чемпионат Бразилии.

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