«Порту» в январе намерен избавиться от Касильяса

«Порту» в январе намерен продать вратаря Икера Касильяса.
Недавно прошла информация, что 36-летний голкипер был выведен из стартового состава команды из-за мобильного телефона в раздевалке. Позднее главный тренер «драконов» Сержиу Консейсау эти слухи опроверг.
Тем не менее «Порту» хочет разгрузить зарплатную ведомость, а Касильяс является самым высокооплачиваемым игроком команды, зарабатывая 5 млн евро в год.
Напомним, что действующее соглашение Касильяса с «Порту» истекает летом 2018 года.
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За полгода до окончания контракта за него никто не будет платить.
Да и зарплату такую ему ни один клуб не назначит.
А вот летом могут взять на небольшой оклад.
За полгода до окончания контракта за него никто не будет платить.
Да и зарплату такую ему ни один клуб не назначит.
А вот летом могут взять на небольшой оклад.
ЗА СТО ШТУК БАКСОВ ОН ПОМОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НЕГО
ЗА СТО ШТУК БАКСОВ ОН ПОМОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НЕГО