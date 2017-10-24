Ловчев: «Не думаю, что Галицкий именно сейчас уволит Шалимова»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев не верит в скорую отставку главного тренера «Краснодара» Игоря Шалимова после ряда неудачных результатов. Ловчев объясняет это терпеливостью президента клуба Сергея Галицкого.

«Я слышал интервью Игоря Шалимова после матча с „Локо“. Он не говорит о том, что готов к отставке в случае чего. Я не думаю, что Галицкий именно сейчас уволит Шалимова. Он один из немногих руководителей клубов, которые обладают терпением. Он не из тех, кто увольняет тренеров после двух поражений. И это связанно с тем, что Галицкий тратит на клуб свои деньги. Это его детище. А вот те управленцы, которые находятся при ком-то, они скоры на расправы. Им надо показать, что они что-то делают».

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