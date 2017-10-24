Ловчев: «Уволить надо руководителя „Локомотива“, а не Сёмина!»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев выразил поддержку главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину, чей уход из клуба не исключают многие СМИ:

«Всегда буду заступаться за Семина. „Локомотив“ в последние годы ничего из себя не представлял, а если когда-то и был на ведущих ролях в России, то это было при Семине. И в те времена там работал прекрасный тандем: Юрий Семин – Валерий Филатов в качестве президента. Тандем распался, когда Семин ушел тренировать сборную. Я давно дружу с Палычем, и наша дружба основана на взаимном уважении. Ему комфортно работать в „Локомотиве“, он вернулся в родной дом. И болельщики не случайно вывешивают баннеры „Семин – наше все“. Они всегда поддерживают тренера, а это очень важно.

Ведь Семин очень хорошо отработал в „Мордовии“. А где футбол, и где „Мордовия“? Но он с такой командой занял 10-е место. И когда доходят разговоры из клуба, что, мол, хотят уволить Семина, я могу ответить на это: уволить надо руководителя клуба, а не Семина! При таком составе он умудряется лидировать в чемпионате. Разве Эдер – это укрепление? Но и из него Семин выжал все.

Это беда нашего футбола, что многие руководители клубов совсем не разбираются в игре. Они не понимают, какой тренер хороший, а какой нет. Вряд ли „Локомотив“ станет чемпионом, но то, что команда показывает такой результат в таких условиях, это говорит о тренерском классе Юрия Палыча».

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