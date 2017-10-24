Булыкин: «„Локомотив“ может бороться за чемпионство»

Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Зенитом».



«Очень важная определяющая игра будет уже в следующем туре с „Зенитом“. „Локомотив“ - организованная и дисциплинированная команда и имеет большое количество опытных профессиональных футболистов, которые могут выполнять задачу борьбы за чемпионство».



Напомним, что член исполкома РФС Игорь Лебедев похвалил игру «Локомотива» в нынешнем сезоне.

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