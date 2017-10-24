Веденеев: «Главная проблема „Краснодара“ - неопытность тренерского штаба»

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением, почему «Краснодар» в нынешнем сезоне испытывает проблемы в РФПЛ.

«Они просто моменты не реализовывают. Я думаю, что основная причина заключается в неопытности тренерского штаба. У команды, борющейся за высокие места, нет времени на эксперименты. Нужно играть на результат, и в то же время хочется, чтобы играли красиво. Когда работал Кононов, у „Краснодара“ был истинно атакующий футбол, и было задействовано много южноамериканцев в этой ажурной игре, а Смолов был дополнением к ней.

А сейчас игра стала более рациональная, но в ней южноамериканцы не так хорошо себя чувствуют, и это снижает их потенциал».



Недавно футбольный эксперт Александр Бубнов раскритиковал игру «Краснодара».

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