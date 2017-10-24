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Кокорин: «В каком клубе хочу завершить карьеру? Если брать российские, то в „Зените“»

сегодня, 17:20

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин ответил на ряд вопросов журналиста одного отечественного издания:

«Любимый футболист? Мой любимый футболист - Роналдо толстенький.

Кто лучший футболист сейчас? Про Роналду и Месси понятно. Мне очень нравится, как сейчас играет Неймар.

Будет ли Зенит чемпионом в этом году? Да, думаю, что станем.

Сколько зарабатываю? Если бы тут не было камер, то я бы сказал. 

В каком клубе хочу завершить карьеру? Если брать российские, то в „Зените“. Мой любимый клуб - „Барселона“, но, чтобы тебя позвали в такой клуб или какой-то другой именитый, нужно много и усердно работать.

С каким известным человеком хотел бы встретиться и пообщаться лично? Много таких людей... Наверное, если выбирать одного человека, то с Владимиром Владимировичем Путиным.

Кто мой любимый тренер, если не считать отца? Запомнился Андре Вилаш-Боаш, как человек и тренер он очень хороший. В целом со всеми тренерами, кроме одного, были хорошие отношения».

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Все комментарии
Т34
сегодня в 17:36
Пожалел Кокорин камеры, не сказал сколько зарабатывает. Если бы операторы узнали, то по-разбивали бы камеры от удивления и злости от несправедливости.
andre_can
сегодня в 17:33
так думаю, что намек про Луческу был ;)
RUSTY8
сегодня в 17:26
Арарат
Брулин
сегодня в 17:25
Черчеса он имел в виду
Конебаклан
сегодня в 17:25
БУ ГА ГА ГА!!!

Что же сделали с тобой бакланы? Не ужели завербовали?
Тебя же лазурные через год выкинут с проекта куда подальше и ты заговоришь совсем по другому. А про Европейские клубы и не мечтай,тебе даже это и во сне не присниться!
Жаль не сказал,что с детства за зенит.
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