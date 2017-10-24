Кокорин: «В каком клубе хочу завершить карьеру? Если брать российские, то в „Зените“»

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин ответил на ряд вопросов журналиста одного отечественного издания:

«Любимый футболист? Мой любимый футболист - Роналдо толстенький.

Кто лучший футболист сейчас? Про Роналду и Месси понятно. Мне очень нравится, как сейчас играет Неймар.

Будет ли Зенит чемпионом в этом году? Да, думаю, что станем.

Сколько зарабатываю? Если бы тут не было камер, то я бы сказал.

В каком клубе хочу завершить карьеру? Если брать российские, то в „Зените“. Мой любимый клуб - „Барселона“, но, чтобы тебя позвали в такой клуб или какой-то другой именитый, нужно много и усердно работать.

С каким известным человеком хотел бы встретиться и пообщаться лично? Много таких людей... Наверное, если выбирать одного человека, то с Владимиром Владимировичем Путиным.

Кто мой любимый тренер, если не считать отца? Запомнился Андре Вилаш-Боаш, как человек и тренер он очень хороший. В целом со всеми тренерами, кроме одного, были хорошие отношения».

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