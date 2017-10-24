Ригони: «Кокорин или Роналду? Выберу Криштиану»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони, который накануне занял второе место в голосовании за лучшего игрока недели в Лиге Европы, заявил, что в детстве хотел выступать за «Реал». Также хавбек добавил, что Криштиану Роналду нравится ему больше, чем Александр Кокорин.

«Кого бы я выбрал „Реал“ или „Барселону“? Очень сложный вопрос. В „Барселоне“ играют два аргентинца, которые имеют большое значение для меня и для нашей сборной. „Реал“ – сильная команда. И в детстве я хотел выступать именно за „Реал“. Но все-таки выберу „Барселону“.

Месси или Роналду? Месси, конечно!

Кокорин или Роналду? Теперь мне придется драться с Кокориным! Выбираю Роналду», - сказал Ригони.

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