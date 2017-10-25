«Луч-Энергия» вышел в четвертьфинал Кубка России, убрав с пути «Енисей»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Как долго «Локомотив» продержится на первом месте в РФПЛ?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Италия. Серия A
  • Россия. Кубок России
  • Англия. Кубок Лиги
  • Испания. Кубок
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Кубок
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Нидерланды. Кубок Нидерландов
  • Сербия. Суперлига
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Украина. Кубок
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Кубок Лиги
  • Шотландия. Премьер-Лига
Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 1/8 финала
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм
Германия. Кубок 2017/2018, 2 раунд
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария
Испания. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М
Италия. Серия А 2017/2018, 10 тур
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротоне
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи
Россия. Кубок 2017/2018, 1/8 финала
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 2:0 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия 2:1 Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей
14:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 0:0 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб Олимпиец (Нижний Новгород)Олимпиец
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Спартак-НальчикСпартак-Нальчик
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин -:- Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТосноТосно -:- Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь
  • Главные новости
  • Все новости
13:24
«СКА-Хабаровск» в матче 1/8 Кубка России обыграл «Динамо-СПб»35
10:18
«Арсенал» и «Ман Сити» обвиняют в нарушении регламента Кубка Лиги29
10:13
«Ливерпуль» готов продать Коутиньо за 150 млн евро19
09:19
Тимофеев: «Не знаю, почему Кариоку не любили в России, классный опорник»19
00:41
«Манчестер Сити» по пенальти обыграл «Вулверхэмптон» в 1/8 финала Кубка Лиги34
14:50
Самедов: «„Зенит“ не такой сильный, как о нем пишут»6
14:46
Рапопорт: «Ощущение, что мы стали терять Дзюбу. Он переоценивает себя»2
14:39
Булатов: «Единственная тактика для „Нальчика“ - игра от обороны»5
14:36
Игрок индонезийского клуба продемонстрировал невероятную скорость во время голевой атаки5
14:29
Рикардо Родригес: «Моя мечта - выиграть Лигу чемпионов»1
14:25
Юран о «Спартаке»: «Если не обыгрывать „Спартак-Нальчик“, то о чём говорить?»6
14:12
«Тоттенхэм» следит за двумя игроками «Аякса»1
14:12
«Твиттер» УЕФА о Ригони: «„Зенит“, чем вы его кормите?»20
14:03
Поддубский: «У „СКА-Хабаровска“ есть желание пройти дальше, гораздо дальше»1
13:58
Медиацентр у стадиона «Санкт-Петербург» будет перенесен 5
13:57
Точилин: «„СКА-Хабаровск“ вполне может дойти до полуфинала Кубка России, а может и дальше»4
13:43
Габбьядини: «Не могу сказать, что я не думаю о возвращении в Италию"0
13:41
Игроки ПСЖ недовольны привилегированным положением Неймара в клубе17
13:23
Киевское «Динамо» потеряло своего капитана не менее чем на полгода0
13:13
«Зенит» приступил к подготовке к матчу с «Локомотивом» в полном составе15
13:05
«Челси» нужен Сауль Ньигес4
12:54
Марселино: «Дисквалификация Кондогбиа за события 4-летней давности? Ситуация странная»3
12:42
Бенитес: «Если преуспею в „Ньюкасле“, то может возглавлю сборную Испании»5
12:39
«Манчестер Юнайтед» следит за Гедешем0
12:28
«Уфа» прокомментировала решение пропускать болельщиков с термосами на домашние матчи8

«Луч-Энергия» вышел в четвертьфинал Кубка России, убрав с пути «Енисей»

сегодня, 13:50
Луч-ЭнергияЛоготип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)2 : 1Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

В поединке 1/8 финала Кубка России ФК «Луч-Энергия» переиграл «Енисей».

Владивосток, «Динамо» 

«Луч-Энергия» – «Енисей» – 2:1 (1:0)
Голы: Пономаренко 19, Килин 70 - Камеш 56.

«Луч-Энергия»: Шамов, Тихий, Празновски, Марущак, Пономаренко, Фомин, Насадюк, Гелоян, Килин (Маляка 82), Хлебородов (Гордиенко 60), Носов (Мязин 87).
Главный тренер: Жолт Хорняк.

«Енисей»: Чепчугов, Новиков, Васильев, Чичерин, Ломакин, Фатуллаев, Рожков, Харитонов (Козлов 55), Сердеров, Малоян (Камеш 55), Кутьин (Иванов 69).
Главный тренер: Дмитрий Аленичев.

Предупреждения: Пономаренко 16, Гелоян 86.

Судья: Антон Анопа.

В другом матче данной стадии турнира «СКА-Хабаровск» обыграл «Динамо-СПб».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:44
Еще один дутый фаворит выбыл.
sir-5
sir-5
сегодня в 14:42
Голубая..тьфу-лазоревая мечта :Хабаровски или Владивосток в еврокубках и заносчивые инглезы с гишпанцами летят 15 часов туда на матч.Ну хоть разок!!!
альсато
альсато
сегодня в 14:39
По факту играли: команда второй лиги (зона Восток) и клуб объявивший задачу выхода из ПерДива в РФПЛ на прямую.....кто нибудь заметил разницу?....а "ларчик просто открывался"!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 14:38
Енисей уже считает себя клубом РФПЛ,так что не стыдно ФНЛовцам влетать!
Vadik
Vadik
сегодня в 14:38
"Луч" с победой!
Alex-96
Alex-96
сегодня в 14:37
алень привык забивать на одни турниры ради других
амурец
амурец
сегодня в 14:35
Дальний Восток рулит
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:32
Даёшь дальневосточный финал «Луч-Энергия» - «СКА-Хабаровск»!!!
cska.78
cska.78 ответил спартак 1987
сегодня в 14:31
спартак 1987:
По делу выйграли,смотрел матч?его не показывали и сопки не было ни одной
В отличии от тебя смотрел!
makkie
makkie ответил Мяучелo
сегодня в 14:29
Мяучелo:
А что удивительного?
Сочетание имени-фамилии, необычно)
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 14:28
Нежданчик
Мяучелo
Мяучелo ответил makkie
сегодня в 14:26
makkie:
Главный тренер: Жолт Хорняк __________________________ о_О
А что удивительного?
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 14:23
Зря Ахмат сливал такому Енисею.Слабаки.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 14:17
Вот и Алень по рогам получил ...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 14:17
"Енисей! теперь сосредоточится на чемпионате России.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 14:16
"Енисей! теперь сосредоточится на чемпионате России.
спартак 1987
спартак 1987 ответил cska.78
сегодня в 14:15
По делу выйграли,смотрел матч?его не показывали и сопки не было ни одной
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 14:14
Луч-Энергию с победой!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 14:11
С Победой!!!
Есть маленький лучик надежды на финал Кубка России
LOpp
LOpp
сегодня в 14:09
Дальний Восток сегодня жгет!
makkie
makkie
сегодня в 14:08
Главный тренер: Жолт Хорняк
__________________________

о_О
Parovoznic
Parovoznic
сегодня в 14:01
Соседей с победой! )))
abrek123
abrek123
сегодня в 13:59
Луч красавцы Енисей алейничева порвали у меня Енисей был фаворитом кубка после того как 3-0 вынесли Ахмат, сильного соперника луч прихлопнул поздравляю...
Беренгар
Беренгар
сегодня в 13:59
Спасибо, нам своих елисеев в еврокубках хватает!!
Гоша Великолепный
Гоша Великолепный
сегодня в 13:56
С победой,ЛУЧистые!
cska.78
cska.78
сегодня в 13:55
Владик с победой! По делу выиграли!
Overbeer
Overbeer
сегодня в 13:55
Дальний Восток рулит в этом розыгрыше)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100