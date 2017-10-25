«Луч-Энергия» вышел в четвертьфинал Кубка России, убрав с пути «Енисей»

В поединке 1/8 финала Кубка России ФК «Луч-Энергия» переиграл «Енисей».
Владивосток, «Динамо»
«Луч-Энергия» – «Енисей» – 2:1 (1:0)
Голы: Пономаренко 19, Килин 70 - Камеш 56.
«Луч-Энергия»: Шамов, Тихий, Празновски, Марущак, Пономаренко, Фомин, Насадюк, Гелоян, Килин (Маляка 82), Хлебородов (Гордиенко 60), Носов (Мязин 87).
Главный тренер: Жолт Хорняк.
«Енисей»: Чепчугов, Новиков, Васильев, Чичерин, Ломакин, Фатуллаев, Рожков, Харитонов (Козлов 55), Сердеров, Малоян (Камеш 55), Кутьин (Иванов 69).
Главный тренер: Дмитрий Аленичев.
Предупреждения: Пономаренко 16, Гелоян 86.
Судья: Антон Анопа.
В другом матче данной стадии турнира «СКА-Хабаровск» обыграл «Динамо-СПб».
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Есть маленький лучик надежды на финал Кубка России
Есть маленький лучик надежды на финал Кубка России
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