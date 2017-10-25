«Авангард» обыгрывает «Тамбов» и выходит в четвертьфинал Кубка России

В поединке 1/8 финала Кубка России курский «Авангард» переиграл «Тамбов».
Тамбов, «Центральный стадион Спартак»
«Тамбов» – «Авангард» – 0:2 (0:0)
Гол: Скворцов 59 (авт), Федчук 85.
«Тамбов»: Смирнов, Шевчук (Кухарчук 62), Овсиенко, Быстров, Горбатюк, Скворцов, Рыбин, Мурнин, Кашчелан, Часовских (Трусевич 66), Игнатович (Рыжков 72).
Главный тренер: Андрей Талалаев.
«Авангард»: Саутин, Багаев, Концедалов, Никитин, Дашаев, Митасов (Войнов 61), Нетфуллин, Коробов (Федчук 68), Гурфов (Имуллин 90), Альшин, Аппаев.
Главный тренер: Хасанби Биджиев.
Предупреждения: Дашаев 25, Часовских 41, Мурнин 49, Багаев 66, Кашчелан 81.
Судья: Артем Любимов.
В других матчах данной стадии турнира «СКА-Хабаровск» обыграл «Динамо-СПб», а «Луч-Энергия» одолел «Енисей».
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С выходом в четвертьфинал.
Ждём продолжения банкета...Ведь теперь можем сыграть в родных стенах....
Удачи!!!!
Спасибо за подаренное настроение.
Молодцы!!!!
С выходом в четвертьфинал.
Ждём продолжения банкета...Ведь теперь можем сыграть в родных стенах....
Удачи!!!!
Спасибо за подаренное настроение.
Молодцы!!!!