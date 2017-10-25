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12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия 2:1 Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей
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15:00 46’ Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 2:0 Логотип футбольный клуб Олимпиец (Нижний Новгород)Олимпиец
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Спартак-НальчикСпартак-Нальчик
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«Авангард» обыгрывает «Тамбов» и выходит в четвертьфинал Кубка России

сегодня, 15:51
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов0 : 2Логотип футбольный клуб Авангард (Курск)АвангардМатч завершен

В поединке 1/8 финала Кубка России курский «Авангард» переиграл «Тамбов».

Тамбов, «Центральный стадион Спартак» 

«Тамбов» – «Авангард» – 0:2 (0:0)
Гол: Скворцов 59 (авт), Федчук 85.

«Тамбов»: Смирнов, Шевчук (Кухарчук 62), Овсиенко, Быстров, Горбатюк, Скворцов, Рыбин, Мурнин, Кашчелан, Часовских (Трусевич 66), Игнатович (Рыжков 72).
Главный тренер: Андрей Талалаев.

«Авангард»: Саутин, Багаев, Концедалов, Никитин, Дашаев, Митасов (Войнов 61), Нетфуллин, Коробов (Федчук 68), Гурфов (Имуллин 90), Альшин, Аппаев.
Главный тренер: Хасанби Биджиев.

Предупреждения: Дашаев 25, Часовских 41, Мурнин 49, Багаев 66, Кашчелан 81.

Судья: Артем Любимов.

В других матчах данной стадии турнира «СКА-Хабаровск» обыграл «Динамо-СПб», а «Луч-Энергия» одолел «Енисей».

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ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 16:00
НЕОЖИДАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
spartak kursk
spartak kursk
сегодня в 15:55
С победой,родненькие куряне!!!
С выходом в четвертьфинал.
Ждём продолжения банкета...Ведь теперь можем сыграть в родных стенах....

Удачи!!!!

Спасибо за подаренное настроение.

Молодцы!!!!
Спагетти
Спагетти
сегодня в 15:54
Мы ругаем матч тв что не показывают ла лигу, но не говорим спасибо что они не показывают фнл:))
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 15:54
Авангард с победой!
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