Монтелла: «Уверен, что у „Кьево“ „Милан“ выиграет»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла, которому грозит увольнение, уверен, что его команда обыграет «Кьево» в ближайшем матче.

«Как я себя чувствую? Плохо. Нас ждут неприятности, если мы проиграем. Последняя ничья с „Дженоа“ показала, что мы хорошо играем, могли забить, были близки к этому. Но я не беспокоюсь по поводу своего места, поскольку это неизбежный риск в такой работе. Уверен, что у „Кьево“ мы выиграем».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте