Варан: «Все хотят научиться у Зидана»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан прокомментировал получение главным тренером мадридцев Зинедином Зиданом премии лучшему наставнику года от ФИФА.

«Когда он говорит, мы все слушаем. Все хотят учиться у него, потому что как игрок он завоевал все. Теперь мы имеем шанс поучиться у него как у тренера. Он призывает нас рисковать, раскрывать все свои возможности. Он теряет хладнокровие, когда это необходимо. А в целом Зидан очень спокоен. Атмосфера в команде очень благоприятная. У нас здоровая конкуренция, мы все помогаем друг другу, сражаемся друг за друга».

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