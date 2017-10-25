Варан: «Все хотят научиться у Зидана»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан прокомментировал получение главным тренером мадридцев Зинедином Зиданом премии лучшему наставнику года от ФИФА.
«Когда он говорит, мы все слушаем. Все хотят учиться у него, потому что как игрок он завоевал все. Теперь мы имеем шанс поучиться у него как у тренера. Он призывает нас рисковать, раскрывать все свои возможности. Он теряет хладнокровие, когда это необходимо. А в целом Зидан очень спокоен. Атмосфера в команде очень благоприятная. У нас здоровая конкуренция, мы все помогаем друг другу, сражаемся друг за друга».
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А ты знал кто такой Асенсио пока Зизу не стал ставить его в основу Реала?
А ты знал кто такой Асенсио пока Зизу не стал ставить его в основу Реала?
Иско завял,Асенсио пропал вообще поле 2х голов Барселоне,кто там еще то,Себальяос в Бетисе сильнее играл,по ярче,так что не понятно чему и кого Зидан может научить,честно.
Иско завял,Асенсио пропал вообще поле 2х голов Барселоне,кто там еще то,Себальяос в Бетисе сильнее играл,по ярче,так что не понятно чему и кого Зидан может научить,честно.