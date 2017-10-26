Куман: «Я хотел видеть Оливье Жиру в „Эвертоне“»

Уволенный из «Эвертона» голландский специалист Рональд Куман рассказал о том, что в свое время хотел видеть нападающего «Арсенала» Оливье Жиру у себя в команде:

«Я хотел видеть Жиру в „Эвертоне“. Он бы идеально вписался в нашу схему, но в последний момент Оливье решил остаться в „Арсенале“ и жить в Лондоне. Было сложно это принять. Вот скажите мне, разве можно было заполучить нападающего получше?

Лукаку был для нас очень важен, и не только благодаря голам. Если игра не шла, не получалось играть по плану, всегда можно было перестроить тактику, отправляя ему мячи по воздуху. Внезапно нам пришлось расстаться с таким игроком».

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