Почеттино: «После матчей с „Реалом“ и „Ливерпулем“ тяжело было сохранить мотивацию»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Вест Хэма» (2:3) в матче Кубка Лиги.

«Мы забили два мяча и подумали, что игра закончилась. Показали отсутствие агрессии и пропустили трижды за 15 минут. Этого не должно быть. Когда ты не сконцентрирован, все становится сложнее. Противнику нечего было терять, и он поверил в себя. Трудно это принять. После матчей с „Реалом“ и „Ливерпулем“ тяжело было сохранить мотивацию и концентрацию. Нужно быть взрослее при счете 2:0».

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