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    Как долго «Локомотив» продержится на первом месте в РФПЛ?
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«Спартак» тренируется без Ещенко

сегодня, 17:35

По утверждениям СМИ, защитник «Спартака» Андрей Ещенко пропустил сегодняшнюю тренировку. После матча 14-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Спартаком», главный тренер московского клуба Массимо Каррера заявил, что Ещенко был заменен не из-за травмы, а из-за общей усталости. Ранее руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов подтвердил, что Андрею Ещенко необходимо обследование, чтобы выявить причину его дискомфорта.

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BP
сегодня в 17:37
Здоровья Андрею!
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