«Спартак» тренируется без Ещенко

По утверждениям СМИ, защитник «Спартака» Андрей Ещенко пропустил сегодняшнюю тренировку. После матча 14-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Спартаком», главный тренер московского клуба Массимо Каррера заявил, что Ещенко был заменен не из-за травмы, а из-за общей усталости. Ранее руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов подтвердил, что Андрею Ещенко необходимо обследование, чтобы выявить причину его дискомфорта.

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