Ещенко вернётся в строй через две-три недели

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о состоянии защитника Андрея Ещенко, который получил травму и не играл в кубковом матче с нальчикским «Спартаком» (5:2).

«Не можем категорически заявить, что Ещенко не будет готов к „Севилье“. Но характер травмы позволяет прогнозировать, что это от двух до трех недель.

У Джикии же просто сильный ушиб голени. Это никак не помешает ему сыграть против „Севильи“. Завтра посмотрим остальных, может быть всплывут проблемы, которые остались незамеченными».

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