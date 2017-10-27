Карпин: «При Манчини в „Зените“ есть чёткое понимание, во что команда хочет играть»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением о работе Роберто Манчини в «Зените»:

«При Манчини есть чёткое понимание, во что команда хочет играть. При Луческу, кстати, тоже было, другое дело – не получалось. Хуже, когда наоборот: непонятно, во что команда хочет играть, а у неё получается. В игре „Зенита“ идеи Манчини, несомненно, присутствуют. Он варьирует схему, подбирает людей, учитывает стиль и силу соперника. Понравилось, например, как „Зенит“ сыграл против „Реала Сосьедад“. Отдали мяч – вы испанцы, вот вам владение, а нам контратаки. И получилось. То же самое сделал „Спартак“ с „Севильей“.

Поражение „Зенита“ от тульского „Арсенала“? У нас есть команды, великолепно играющие против „Спартака“, „Зенита“, „Краснодара“ и т. д., но уступающие аутсайдерам. Это психология. Отбиваемся всю игру? Ничего страшного, мы к этому готовы. А забили – герои. Когда играешь против равного себе, сюжет другой: надо что-то создавать, выигрывать. И вот тогда начинаются проблемы».

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