Обамеянг может пропустить матч с «Ганновером»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг рискует не успеть восстановиться от мышечной травмы к завтрашнему матчу Бундеслиги с «Ганновером». По причине повреждения габонец не играл и в поединке Кубка Германии с «Магдебургом» (5:0). Ситуацию прокомментировал главный тренер «шмелей» Петер Бош.

«Посмотрим, как будет работать Обамеянг в самое ближайшее время. Если он не сможет играть, мы это увидим.

У нас есть несколько хороших атакующих игроков. Исак - один из вариантов замены. Он очень талантливый футболист, что показал в матче с „Магдебургом“».

Обамеянг забил 10 голов в 9 матчах Бундеслиги текущего сезона.

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