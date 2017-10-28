Каррера: «Петкович? А всегда надо искать виновника?»

Главный тренер ''Спартака'' Массимо Каррера комментируя ничью в матче 15-го тура РФПЛ против ''Ростова'' не стал делать крайним защитника Марко Петковича, сыгравшего не лучшим образом:
«Петкович проиграл борьбу при втором пропущенном голе? А всегда надо искать виновника? Пока не видел повтор, не могу сказать точно.
Я не считаю, что ''Спартаку'' нужно пропустить, чтобы заиграть в свой футбол. Команда играла в футбол и в предыдущих матчах, просто неверно держали позиции на поле.
Установки начинать атаки через центр не было. Готовили игру по другому, не хотели давить ''Ростов'' через центр».
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2 мяча привез 1 игрок который просто не умеет читать игру !!!!!!
В прошлом сезоне Петкович играл также и пару мячей также на его совести. И не только по игре, а именно из за его не профессионализма.
Меняй Петковича на Маурисио лучше обратно !!!!
2 мяча привез 1 игрок который просто не умеет читать игру !!!!!!
В прошлом сезоне Петкович играл также и пару мячей также на его совести. И не только по игре, а именно из за его не профессионализма.
Меняй Петковича на Маурисио лучше обратно !!!!
Нет игрока, который не лажает.
Я бы обвинил Самедова за нырок и красную в игре с Локо.
Но винить Петковича за то что пропустил к мячу при стандарте - не готов. Петко играл сегодня хорошо.
У Спартака 20-ть пропущенных мячей. Если в последнем виноват Петкович, то кто привёз остальные 19-ть?
Нет игрока, который не лажает.
Я бы обвинил Самедова за нырок и красную в игре с Локо.
Но винить Петковича за то что пропустил к мячу при стандарте - не готов. Петко играл сегодня хорошо.
У Спартака 20-ть пропущенных мячей. Если в последнем виноват Петкович, то кто привёз остальные 19-ть?