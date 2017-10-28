Каррера: «Петкович? А всегда надо искать виновника?»

Главный тренер ''Спартака'' Массимо Каррера комментируя ничью в матче 15-го тура РФПЛ против ''Ростова'' не стал делать крайним защитника Марко Петковича, сыгравшего не лучшим образом:

«Петкович проиграл борьбу при втором пропущенном голе? А всегда надо искать виновника? Пока не видел повтор, не могу сказать точно.

Я не считаю, что ''Спартаку'' нужно пропустить, чтобы заиграть в свой футбол. Команда играла в футбол и в предыдущих матчах, просто неверно держали позиции на поле.

Установки начинать атаки через центр не было. Готовили игру по другому, не хотели давить ''Ростов'' через центр».

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