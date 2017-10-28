Глушаков: «По игре ли счёт? Скорее, нет, чем да»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков считает, что «красно-белые» должны были доводить матч против «Ростова» (2:2) в рамках 15-го тура РФПЛ до победы:

«До пропущенного мяча в концовке встречи у нас были хорошие моменты, мы не забили после стандарта, хотя должны были… Нужно было реализовывать все моменты, и тогда бы игра завершилась для нас по-другому. Сработало старое футбольное правило: не забиваешь ты – забивают тебе.

Конечно, это упущенные очки. Мы весь матч вели в счете, пропустили в конце. По игре ли счет? Скорее, нет, чем да».

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