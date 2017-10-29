Сарни: «Товарищеский матч в Москве поможет бразильцам лучше почувствовать Россию»

Вице-президент Бразильской конфедерации футбола Фернандо Сарни отметил важность товарищеского матча с Россией для подготовки бразильцев к чемпионату мира:
«Думаю, что мы сыграем в „Лужниках“, хотя решение будет принимать РФС. Для нас это очень хороший вариант, этот матч позволит нам лучше почувствовать Россию и посмотреть, как вообще все устроено. Прошу отметить, что мы наняли преподавателя, персонал учит русский язык, знакомится с русской культурой. Товарищеский матч в Москве будет очень полезен для нас».
Встреча состоится 23 марта 2018 года.
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Русский за такой срок всё равно не выучишь...а адаптация не нужна...и так все бразильцы в европах играют.....
Русский за такой срок всё равно не выучишь...а адаптация не нужна...и так все бразильцы в европах играют.....