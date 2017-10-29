Гасперини: «Сегодня „Аталанта“ постарается заложить фундамент для дальнейших успехов»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини в преддверии матча 11-го тура Серии А с «Удинезе» поделился мнением о нынешнем состоянии своей команды:

«У нас 21 день на то, чтобы провести 7 матчей. Думаю, что наш состав неплохо справляется.

Матч с „Удинезе“? Эта команда такая, как и всегда. У них сильные игроки и они очень хорошо играют. Победить в Удине — задача непростая для любой команды, но мы сюда отправились после неплохой недели.

Мы уважаем „Удинезе“, но сегодня постараемся воспользоваться возможностью укрепиться в чемпионате и заложить фундамент для дальнейших успехов».

Напомним, что «Аталанта» выиграла два последних матча Серии А, а в последнем туре Лиги Европы обыграла «Аполлон».

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